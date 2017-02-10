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Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü

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Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan klip büyük ilgi gördü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan klip büyük ilgi gördü. "En değerli hediye sevginiz, sevgi hediye kutularından daha değerli ve maliyetsiz" mesajının verildiği klip, sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ticari metaya dönüşen, hediyeden başka bir anlam ifade etmemeye başlayan "Sevgililer Günü'ne özel bir video klip hazırlattı. "Asıl önemli olan sevgidir ve sevginin her hali güzeldir" temasıyla hazırlanan klibi paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Sevgi cebinizden değil, yüreğinizden çıkar. Maliyetsizdir ve hediye kutularından değerlidir. Dünyanızı değiştirir. Kalbinizi yüceltir. Sevdikçe değerlenir, güzelleşirsiniz ve güzelleşir herkes, her şey. Sevin dünya değişsin" diyerek herkese çağrıda bulundu.

Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü

Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü

Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü

Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü

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