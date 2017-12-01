Belgelerin orijinallerini savcılığa vereceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin belgelerin orijinallerini savcılığa vereceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği "yurt dışı para transferine" ilişkin olduğu savunulan belgelerle geldi.

Tezcan, bu konunun TBMM'de konuşulmasını istediklerini ancak TBMM'deki hakim iradenin, konunun görüşülmesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü. Offshore adası olan Man Adası'nda 1 sterlin sermayeli Bellway Limited adında, "naylon bir şirket" kurulduğunu anlatan Tezcan, "Para transferinin öbür tarafında kim var, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eski özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Sayın Kılıçdaroğlu, salı günü bu para trafiğini belgelerle anlattı. Hem çıkan hem gelen var. Para trafiği var. 'Şirket satıldı' dediler. Nasıl bir şirket satıldı onu bilelim, sonra üzerine konuşuruz. Cevabı bekliyoruz şimdi "dedi.