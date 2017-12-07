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Belgem Ailesi Piknikte Buluştu

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Belgem Ailesi Piknikte Buluştu
Gemlik Belediyesi tarafından hizmete açılan Belediye Gençlik Merkezi (BELGEM) öğrencileri piknikte buluştu.

Gemlik Belediyesi tarafından hizmete açılan Belediye Gençlik Merkezi (BELGEM) öğrencileri piknikte buluştu.

BELGEM öğrencileri belediyenin ev sahipliğinde Hasanağa kampında düzenlenen piknik bir araya geldi. Gençlik Merkezi'nde eğitim gören ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik pikniğe yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Gemlik Belediyesi olarak yol, kaldırım, stadyum, kültür merkezi gibi pek çok yatırım yapıyoruz. Ama yaptığımız işler arasında en güzeli, en değerlisi eğitime yönelik yapmış olduğumuz yatırımlar. Bunun başında da belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz, Belediye Gençlik Merkezi (BELGEM) geliyor. Eğitim faaliyetini yürütürken zaman zaman Gemlik'in güzel mekânlarında öğrencilerimizin, gençlerimizin stres atarak, hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

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