Belgesi olmayan çalışamayacak

Bacacıdan sıvacıya, inşaat boyacısından otomotiv montajcısına kadar tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçiler bir hafta sonra çalıştırılamayacak.

Bacacıdan sıvacıya, inşaat boyacısından otomotiv montajcısına kadar tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi bir hafta sonra çalıştırılamayacak. İşverenler, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödeyecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Numaralı Kanun ve bu konudaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği uyarınca, tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi yıl başı itibarıyla çalıştırılamayacak.

CEZA UYGULANACAK

Belge sahibi olmayan işçileri çalıştırmaya ısrar eden işverenlerin, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500 lira ceza ödemesi gerekecek. Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite belgelendirme merkezleri de çalışanları mesleki yeterlilik belgelerini temin etmeleri, işverenleri de ceza konusunda uyarıyor.