Belgesi Olmayan Tehlikeli İşlerde Çalışamayacak

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 19 meslekte mesleki yeterlilik belgelendirme sınav taleplerini almaya başlıyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 19 meslekte mesleki yeterlilik belgelendirme sınav taleplerini almaya başlıyor.

ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO MESEM tarafından asansör, inşaat ve metal sektöründe yer alan belge zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte mesleki yeterlilik belgelendirme sınav talepleri alınmaya başladığını bildirdi.

Çetin, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte sınav başvuru taleplerinin ATSO MESEM tarafından toplanacağını, teorik ve uygulamalı sınavların yetkilendirilmiş belgelendirme merkezi olan MEYBEM A.Ş. tarafından Antalya'da ATSO'nun koordinasyonunda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Başkan Davut Çetin, inşaat sektörünün de içerisinde yer aldığı 40 meslekte; 31.12.2016 tarihi itibari ile; Asansör alanındaki mesleklerinde dahil olduğu 8 meslekte ise 25.03.2017 tarihi itibari ile "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ya da "Ustalık Belgesi" olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını; çalıştırılması ve tespitinde işletmeye kişi başı 500 TL idari para cezası uygulanacağını vurguladı.

ATSO MESEM'in Mart 2014'de Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından turizm yiyecek içecek sektöründe yer alan 5 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için yetkilendirilen ilk merkez olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, inşaat ve asansör sektöründe yer alan mesleklerde de yetkilendirilene kadar adaylardan gelecek olan sınav taleplerini 19 meslekte belge vermeye yetkili olan MEYBEM A.Ş. adına toplayarak sınavların Antalya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Başvuru süreci ve teşvikler

Başvuru süreci hakkında bilgi veren Başkan Çetin, MEYBEM A.Ş.'nin sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamındaki 19 meslekte başvuru yapmak isteyen adayların www.atso.org.tr ve www.atsomesem.org.tr adreslerinde yer alan başvuru sürecini takip ederek ilgili başvuru evraklarını ATSO MESEM'e elden teslim etmeleri gerektiğini, başvuruları uygun bulunan adaylarının sınav ücretlerini yatırdıktan sonra sınavlara girebileceğini bildirdi.

Sınav ücretine yönelik destekler

Adayların başvuruda bulunacağı 19 meslekte, sınavlarda başarılı olması durumunda sınav ücretlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağına dikkat çeken Başkan Davut Çetin, "Ayrıca ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez ücretsiz sınav hakları bulunuyor" dedi.

AB'den Hibe programı desteği

Avrupa Birliği'nden ikinci bir destek daha olduğunu belirten Davut Çetin, sınavlarda başarılı olan adayların sınav ücretlerinin 20.07.2017 tarihine kadar her bir birey için en az 50, en fazla 300 Euro arasında olmak üzere Avrupa Birliği hibe desteğinden karşılanacağını söyledi. Davut Çetin, bu destekten yararlanan adayların sınavlarda başarısız olması durumunda 1 yıl içerisinde 1 defaya mahsus ücretsiz sınav haklarının da olduğunu kaydetti.

"Asansör Bakım Onarım Seviye 3 ve Seviye 4 meslekleri" için başvuruda bulunacak olan adayların da bu hibeden yararlanabileceğini belirten Başkan Çetin, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun bulunduğu 19 meslekte belge almak isteyen kişiler zaman kaybetmeden ATSO MESEM'e başvuruda bulunabilirler" dedi.