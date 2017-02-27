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Belgesiz Sakatatlar İçin İdari Para Cezası

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Belgesiz Sakatatlar İçin İdari Para Cezası
Eskişehir'de sağlık raporu olmadan taşınırken yakalanan sakatatlarla ilgili idari para cezası kesildi.

Eskişehir'de sağlık raporu olmadan taşınırken yakalanan sakatatlarla ilgili idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, A.K. yönetimindeki araç içerisinde yapılan kontrolde, 200 adet ciğer, 200 adet dana kellesi, 200 adet işkembe ve 50 adet yürek olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında sakatatların sevk irsaliyesi, dezenfeksiyon belgesi ve veteriner sağlık raporu olmadığı anlaşıldı. Ekipler, konuyla ilgili "Veteriner Hizmetleri ve Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet" suçundan bin 603 lira idari para cezası kesti. Konuyla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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