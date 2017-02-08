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Belgesiz taşınan 'kaçak etler' imha edildi

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Belgesiz taşınan 'kaçak etler' imha edildi
Giresun’da yapılan yol kontrollerinde ‘belgesiz nakledilen ve menşei belirsiz' olan bin 270 kg et ve sakatata el konularak, imha edildi ayrıca 3 bin 206 TL idari para cezası kesildi.

Giresun’da yapılan yol kontrollerinde ‘belgesiz nakledilen ve menşei belirsiz' olan bin 270 kg et ve sakatata el konularak, imha edildi ayrıca 3 bin 206 TL idari para cezası kesildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Muhammet Angın, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin yurt içi nakillerinde, 5996 sayılı Kanun ve Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Nakilleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hayvansal ürün nakillerine belirli düzenlemeler getirildiğine dikkat çekti.

İl Müdürü Dr. Angın, "Bu kapsamda, İl içi et nakillerinde, hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak et nakillerinde ise resmi veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur" dedi.

2 KİŞİYE PARA CEZASI
Şubat ayı içerisinde yapılan uygulamalarda ele geçirilen etler hakkında bilgi veren Dr. Angın, "Bahsedilen mevzuat çerçevesinde ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde ilimizde 2017 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde belgesiz olarak hayvansal ürün naklettiği tespit edilen biri nakil vasıtası sahibi, diğeri hayvansal ürün sahibi olmak üzere 2 kişiye toplam 3 bin 206 TL idari para cezası kesilmiştir. 418 kg karkas sığır eti, 520 kg parçalanmış et ve 332 kg sakatat olmak üzere toplam bin 270 kg hayvansal ürüne el konularak, yapılan muayene ve araştırmasında menşei belli olmadığından insan tüketimine sunulmasının sakıncalı olacağına karar verilerek imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

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