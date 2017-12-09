Belhanda Ligdeki İkinci Golünü Kaydetti

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasında Younes Belhanda, Akhisarspor karşısında attığı golle ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray, Akhisarspor karşılaşmasında Younes Belhanda, Akhisarspor karşısında attığı golle ligdeki ikinci golünü kaydetti. Belhanda, asist sayısını da 6'ya çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta evinde 2-0 geriye düştüğü Teleset Mobiya Akhisarspor mücadelesinden 3-2 galip ayrıldı. Fernando ve Gomis ile beraberliği yakalayan sarı-kırmızılılar, Younes Belhanda'nın ayağından bulduğu golle sahadan galip ayrıldı. Faslı futbolcu, Akhisar'a attığı golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. Belhanda'nın Sofiane Feghouli'ye verdiği pasla da asist sayısını 6'ya yükseltti.