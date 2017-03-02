Bellona Agü Finalde

Bellona AGÜ Spor, PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 71-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Bellona AGÜ Spor, PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 71-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Kayseri ekibi maça, ChelseaGray - Tanisha Wright - JelenaDubljevic - Lara Sanders ve AnnWauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip çekişmeli geçen maçın ilk çeyreği 17-15, devreyi 41-28, üçüncü çeyreği ise 53-50 önde tamamladı. Başa baş geçen son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan Kayseri ekibi Chelsea Gray'in son saniye basketiyle sahadan 71-69 galip ayrıldı. Bellona AGÜ Spor'da, Ann Wauters 22 sayı 7 ribaund, 2 asist, Jelena Dubljevic 15 sayı 4 ribaund 3 asist, Ayşegül Günay 13 sayı 3 ribaund, Chelsea Gray 11 sayı 3 asist 2 ribaund 2 top çalma, Tanisha Wright 6 sayı 4 asist 2 ribaund ve Lara Sanders ise 4 sayı 4 ribaund 2 asistle oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip finalde ise Beşiktaş - Yakın Doğu Üniversitesi maçının galibiyle 4 Mart Cumartesi günü saat 15.30'da karşılaşacak.