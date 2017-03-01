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Bellona Agü Spor, Kupada Yarı Finale Yükseldi

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Bellona Agü Spor, Kupada Yarı Finale Yükseldi
Bellona AGÜ Spor, PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 65-54'lük skorla mağlup ederek yarı...

Bellona AGÜ Spor, PTT Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 65-54'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kayseri ekibi İzmir'de Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya, Chelsea Gray - Ayşegül Günay - Jelena Dubljevic - Lara Sanders - AnnWauters beşiyle çıktı.

Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte skor üstünlüğünü eline geçiren kırmızı-beyazlı ekip, ilk çeyreği 17-9, devreyi 36-21, üçüncü çeyreği 53-40, maçı da 65-54 kazanmasını bildi.

Bellona AGÜ Spor'da, Ann Wauters 16 sayı 5 ribaund 3 top çalma 2 asist, Jelena Dubljevic 15 sayı 7 ribaund 2 asist, Chelsea Gray 11 sayı 4 ribaund 3 asist 3 top çalma, Tanisha Wright 8 sayı 4 asist 3 ribaund 3 top çalma, Lara Sanders 7 sayı 3 ribaund 2 asistleoynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarı finalde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi - Fenerbahçe maçının galibiyle 2 Mart Perşembe günü saat 16.00'da karşılaşacak.

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