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'Ben yaptım oldu olmaz yanlış şey'

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'Ben yaptım oldu olmaz yanlış şey'
Samsun Valisi Şahin, 'ben yaptım oldu olmaz şey' düşüncesinin yanlış olduğunu ifade ederek, fakültelerin yanlış ilçelerde kurulduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca uygulamaya konulan Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarımda çalışan kadınların önemine vurgu yapan Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Onun için program kapsamında doğru bir hedef kitle seçilmiş. Bütün gelişmiş ülkelerden tarımsal ürün ithal ediyoruz" dedi.

"Normalde sanayileşmiş ülkelerden almamız gereken sanayi ürünleri değil mi?" diye soran Vali Şahin, "Buğdayı biz nereden alıyoruz? Mısırı nereden alıyoruz? Ya Hollanda'dan peynir alıyoruz, Amerika'dan buğday mısır alıyoruz ya da Rusya, Ukrayna'dan ceviz alıyoruz. Onun için bu kandırmacadan kurtarmamız gerekiyor. Gelişmiş olmak tarımı ihmal edip sanayide yükselmek değil. Hem tarımda iyi olacağız hem sanayide iyi olacağız. Becerebiliyorsak her alanda iyi olacağız. Bunların tamamının atbaşı gitmesi lazım" diye konuştu.

"İSTİŞARE EDEN YANILMAZ"
"Ziraat fakültesi öğrencilerine de 'geleceğin tarımı nasıl olmalıdırı' anlatmamız lazım" diyen Vali Şahin şöyle konuştu: "Diğer taraftan bizim bir yanlışımız var. Mesela üniversite okuyan arkadaşlarımız veterinerliği bitiriyor hayvanları tanıyamıyor, ziraat fakültesini bitiriyor hiç tarlaya bahçeye girmemiş. Zaten hep yanlışımız burada. Gittik Çarşamba Ovası'na İletişim Fakültesini, Hukuk Fakültesini kurduk. Veterinerlik ve Ziraat Fakültesi kampüsün içerisinde Tıp Fakültesinin yanında. Bunlar çarpık şeyler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmaz. Biz elbirliğiyle bazı şeyleri durdurmamız gerekiyor. Sürekli vurguladığımız bir şey var çaresizseniz çare sizsiniz. Bu konuda da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Amacımız hemen Çarşamba'daki Hukuk Fakültesi kapatılsın buraya gelsin diye değil. Ama baştan planlarken bunu uygun planlamamız gerekir. Bafra'da olması gereken fakülte ne? Tuttun Turizm Fakültesini oraya koydun. Bu konularla ilgili vatandaşı dikkate almamız gerekir. Ben yaptım oldu bu yanlış bir şey. İstişare eden yanılmaz. Bafra'daki vatandaşa buraya ne kuralım diye sor, onun söylediğini yap yanılmazsın."

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