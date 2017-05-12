  • BIST 94.996
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı

» »
Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bendimahi ve Çelebibağı sulak alan yönetim planı eğitim toplantısı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bendimahi ve Çelebibağı sulak alan yönetim planı eğitim toplantısı başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van İl Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Bendimahi Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi Yönetim Planlanması" ve "Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi Yönetim Planlanması" projeleri kapsamında 10-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında 6 gün sürecek olan eğitim toplantısı başladı. Toplantıya Orman ve Su İşleri 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Avcil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serhan Çağırankaya, Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatma Nisa Erimez, Van İl Şube Müdürü Yunus Bakıcı ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ve Van İl Şube Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteği ve proje yüklenicisi Ekoiz çevrenin organizasyonu ile başladı.

Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı

Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı

Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’da Dünya Göçmen Kuşlar Günü12 Mayıs 2017 Cuma 19:33
  • Ilgazlı Miniklerin Anneler Günü Heyecanı12 Mayıs 2017 Cuma 19:33
  • Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek12 Mayıs 2017 Cuma 19:28
  • Başkan Görmez Benzin İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi12 Mayıs 2017 Cuma 19:23
  • Ak Parti Konya İl Danışma Meclisi Yapıldı12 Mayıs 2017 Cuma 19:23
  • Sağlık İçin Yürüdüler12 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 012 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sungurlu’da Hemşireler Günü Etkinliği12 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Saü Kampüste Dumansız Hava Sahası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti