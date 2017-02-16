Benin Cumhuriyeti Büyükelçisi Gomina’dan Milletvekili Ahmet Uzer’e Ziyaret

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Issiradjou ibrahim Gomina Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'ı ziyaret etti.

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Issiradjou ibrahim Gomina Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'ı ziyaret etti.

Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina, TBMM Türkiye-Benin Cumhuriyeti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve Ak parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ekonomik, tarihi ve kültürel ilişkiler başta olmak üzere dostluğun pekiştirilmesi konusunda yapılacaklar masaya yatırıldı.

Görüşme sonrası Uzer, resmi sosyal medya hesabından da görüşmede çekilen fotoğrafları paylaştı. Uzer paylaşımında, "Dustluk Grubu Başkanlığını yaptığım, Benin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina'yı ağırladık. Çok verimli bir görüşme oldu" ifadelerine yer verdi.