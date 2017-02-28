Benli’den 28 Şubat Değerlendirmesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Geçmişi geri getiremeyiz, ancak bundan ders alabiliriz. Birbirimizin değerini bilerek, birbirimize kenetlenerek,...

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, "Geçmişi geri getiremeyiz, ancak bundan ders alabiliriz. Birbirimizin değerini bilerek, birbirimize kenetlenerek, benzer durumların bir daha yaşanmaması için mücadele edebiliriz" dedi.

Benli, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, 28 Şubat süreci ile ilgili değerlendirmede bulundu. Benli, 28 şubat sürecinde Refah Yol hükumetinin devrildiğini hatırlatarak, "Süreci yönetenler, millet iradesini hiçe sayıp, koalisyon hükumetinin devirmişler, yargıçlara, rektörlere, basın mensuplarına brifingler vererek 28 Şubat yasaklarının çok daha uzun sürmesine yol açmışlardı. Zaman acı çekenler için daha yavaş işlediğinden, 21. yüzyıl Türkiye'sine asla yakışmayan bu süreç sona erene değin, günler geçmek bilmemişti. Ancak bugün 28 Şubat'ın 20. Yıldönümünde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle dönemin tüm fiili yasaklarının ve vesayet rejiminin etkilerinin kalktığını görüyoruz. Geçmiş belki unutulabilir, dünü yaşamayanlar o gün yaşanan acıları belki anlamayabilir, ancak yaşananların telafisi mümkün değil. O gün "ya başını açacaksın ya okulu bırakacaksın" denerek ikna odalarına sokulan öğrenciler, ölüm döşeğinde başı açık fotoğrafı istenen kanser hastası Medine Bircan, "bu kadına haddini bildirin" sözleriyle Meclisten çıkartılan Merve Kavakçı gibi binlerce insanın yaşadıklarının tek tek ifade edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ın olumsuz etkilerinin halen devam ettiğini hatırlatan Benli, "Geçmişi geri getiremeyiz, ancak bundan ders alabiliriz. Birbirimizin değerini bilerek, birbirimize kenetlenerek, benzer durumların bir daha yaşanmaması için mücadele edebiliriz. Nitekim milletimiz 15 Temmuz'da bu kararlılığı gösterdi. 28 Şubat sürecinde "başörtüsü füruattır" diyenlerin tanklar ve F16'larla gerçekleştirdiği hain saldırının karşısına dikildi. O gece bu ülkedeki kardeşleriyle meydanlarda olanlar, bir daha hiçbir ad altında hiçbir darbeye izin vermeyeceğini, bizzat canını feda ederek ispatladılar" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan 28 Şubat'ın pasif bir direniş olduğunu söyleyerek, "28 Şubat'ta hukuksuzluklara karşı sabırla dik duran güzel kızlarımıza, kardeşlerimize, abla, ağabeylerimize, kadın-erkek herkese selam olsun. 28 Şubatlar bu ülkede asla tekrar yaşanamayacak. Sadece inançlı kimliğinden dolayı değil, başka kimliklerinden dolayı, Kürt, Alevi, Ermeni, gayrimüslim kimliğinden dolayı, diğer alt kimliklerinden dolayı kimse ayrımcılık görmesin diye biz burada mücadele vereceğiz" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına AK parti kadın milletvekilleri de katıldı.