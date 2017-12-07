Benzine İndirim Bekleniyor

Benzinin fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim beklendiğini duyurdu. İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,63 liradan 5,49 liraya, Ankara'da 5,69 liradan 5,55 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,54 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.