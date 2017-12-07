Benzine 'indirim' var

PÜİS, benzinin fiyatında bu geceden geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapılacağı duyurdu. TESK Genel Başkanı Palandöken, "Benzine yapılacak indirim yeterli değil. En az 25 kuruş indirim yapılmalı" dedi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 14 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Ortalama 5,65 liradan satışa sunulan benzinin yine ortalama 5,51 liradan satışa sunulması bekleniyor.

Benzine 13 ile 15 kuruş arasında indirim yapılmasının sevindirici ancak yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Brent petrol ve dövizdeki düşüşle beraber benzinde 13-15 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimler yeterli değil. Ancak bu indirimler sürerse enflasyon düşer. Başta meyve ve sebze olmak üzere bir çok ürün ucuzlar ve halkın da alım gücü artar" dedi.

BENZİNE YAPILACAK İNDİRİM MOTORİNE DE YAPILMALI

Esnaf, çiftçi ve sanayicinin en büyük girdisinin motorin olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Benzinde beklenen indirim asıl motorinde de yapılırsa indirimin etkisi çok daha büyük olur. Esnaf, çiftçi ve sanayicinin en büyük girdisi elektrik ve motorindir. Motorin fiyatındaki azalma, tüm sektörlerde üretim maliyetlerini düşüreceğinden, tepeden tırnağa her şeyin fiyatı ucuzlar, enflasyon düşer, halkın alım gücü artar. Bunun için yapılması gereken indirim benzin ve motorinde 25 kuruşun altında olmamalıdır" sözlerine yer verdi. E. Caner CABBAR