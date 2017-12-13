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Benzine Zam Beklentisi

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Benzine Zam Beklentisi
Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 7-9 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 7-9 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren benzinin litre satış fiyatına 7-9 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu. Zammın gerçekleşmesiyle benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,50 liradan 5,57 veya 5,59 liraya, Ankara'da 5,56 liradan 5,63 veya 5,65 liraya, İzmir'de ise 5,53 liradan 5,60 veya 5,62 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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