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Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı

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Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı
Bursa'da silahla bir benzin istasyonundan soygun gerçekleştiren 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bursa'da silahla bir benzin istasyonundan soygun gerçekleştiren 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu üzerinde Engürücük Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda dün gece yaşanmıştı. İstanbul Bursa yolu üzerinde yer alan benzin istasyonuna 16 MAG plakalı araçla gelen F.Ö.(18), M.Y.(18) ve S.G.(14) isimli şahıslar, istasyon görevlilerinden depoyu doldurmalarını istediler. Akaryakıt alan şahıslar, yanlarındaki pompalı tüfekle havaya bir el ateş açarak istasyon görevlisinin cebindeki parayı istediler. İstasyon görevlisinin cebinde bulunan 3 bin 150 TL alan şahıslar olay yerinden kaçmaya çalıştılar. Ancak otomobilleri çalışmayınca pompacılara zorla otomobili ittiren zanlılar, araba çalışır çalışmaz olay yerinden kaçtılar.

İstasyon çalışanları durumu jandarma ve polise bildirirken ekipler şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından kovalanan zanlılar bir ara yolu şaşırarak otobana girdi. Otobandan çıkmak için para ödeyen acemi hırsızlar Bursa'ya geldiklerinde karşılarında polisi görünce şaşkına uğradı. Polis tarafından kovalanan zanlılar İstanbul Caddesi üzerinde otomobil fabrikasının önünde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıstan F.Ö ve M.Y tutuklanırken. 14 yaşındaki S.G ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca şahısların bulunduğu araçtan bir adet av tüfeği ve 3 bin 150 TL ele geçirilmiş, aracı kullanan Fuat Ö.'nün ehliyetsiz ve alkollü olduğu da tespit edilerek 6 bin TL ceza kesilmişti.

Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı

Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı

Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı

Benzinlik Soyguncuları Tutuklandı

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