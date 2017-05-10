Beraat Kandili Cizre’de Dualarla İhya Edildi

Beraat Kandili, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilahiler, salâvatlar ve dualar eşliğinde ihya edildi.

Beraat Kandili, Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilahiler, salâvatlar ve dualar eşliğinde ihya edildi.

Cizre'de Dağkapı Mahallesinde bulunan Hz. Nuh Nebi Cami ve Tarihi Ulu Camide düzenlen Beraat Kandili programına 7'den 70'e çok sayıda Cizreli katıldı. Cizre Müftülüğü'nün katkılarıyla imamların okuduğu Kürtçe mevlit programı katılanları mest etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında Kürtçe İlahi Grubu ve din görevlileri tarafından Kürtçe mevlit okutuldu. Cami de yer bulamayanlar camii avlusunda programı takip etti. Program, dualarla son bulurken, camiye gelen vatandaşlar programdan sonra Hz. Nuh Peygamber türbesini ziyaret ederek camiden ayrıldı.