'Beraberliğimiz daim olsun'

Canik Müteahhitler Derneği Onursal Başkanı Cemal Semiz, 15 Temmuz Demokrasi Destanı ile ilgili yaptığı açıklamada, "STK'lar olarak meydanlarımızı boş bırakmadık. Hep beraber hain darbe girişimini lanetledik" dedi

Canik Müteahhitler Derneği Onursal Başkanı Cemal Semiz, 15 Temmuz Destanı'nın birinci yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canik Sivil Toplum Örgütleri olarak tıpkı bir yıl önce olduğu gibi bu yılda meydanları boş bırakmadıklarını belirten Semiz, şunları söyledi; "15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi o şanlı direnişte şehit ve gazi olmuş kahramanlarımızı anmak üzere Sivil Toplum örgütleri olarak meydanlardaki yerimizi aldık. Vatanına ve bayrağına sahip çıkan milletimiz yine aynı inançla Samsun Cumhuriyet Meydanı'na akın ettiler ve demokrasi nöbetinde yer aldılar.

15 TEMMUZ BİR MİLATTIR

15 Temmuz, milli birlik ve beraberlik adına bir milattır. Milletimizin gösterdiği kararlılık tüm dünyaya örnek olmuştur. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki; Türk milleti birlik ve beraberliği ile tıpkı bugün olduğu gibi gelecekte de devletimize karşı her türlü ihanet girişimlerinin karşısında duracaktır. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. O gece canlarını bu milletin geleceği için feda eden şehitlerimizi, tankların önünde duran gazilerimizi unutmayacağız. 15 Temmuz Destanı'nın 1. Yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

E. Caner CABBAR