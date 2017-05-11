Berat Kandili, Mardin’de Dualarla İhya Edildi

On bir ayın müjdecisi Berat Kandili, Mardin merkez ve tüm ilçelerde dualarla ihya edildi.

On bir ayın müjdecisi Berat Kandili, Mardin merkez ve tüm ilçelerde dualarla ihya edildi.

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Şaban ayının 15'inci gecesi olan Berat Kandili, yurdun birçok yerinde olduğu gibi Mardin ve ilçelerinde de dualarla ihya edildi.

Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Savur ve Ömerli ilçelerindeki merkezi camilere akın eden Müslümanlar, bol bol dua ederek namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu gecede Mevlid-i Şerif ve ilahiler de seslendirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hacı Hasan Kılıç Camiinde düzenlenen program Hafız Abdülaziz Özgün'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını Cami imamı Burhan Yıldırım yaptı. Yıldırım vaazında, kandilin günahlardan arınmak ve sıkıntılardan kurtulmak için bir fırsat olduğunu belirterek vatandaşlara geceyi dua ederek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yapılan vaazın arından Murat Dağlı, Aydın Dağlı ile Yılmaz Budak Mevlid-i Şerif okuyup ilahiler seslendirdi. İlahilerin ardından Araştırmacı-Yazar İsmail Çevik, Berat gecesinin ehemmiyeti hakkında bir konuşma yaptı. 15 Şaban'da çok önemli hadiselerin vuku bulduğunu kaydeden Çevik, o günde kıblemizin yönü Mescid-i Aksa'dan Mescis-i Haram'a çevrildiğini söyledi.

Müslüman âleminin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek Allah'tan hayırlı kapıların açmasını isteyen Çevik, "Eğer biz Müslümanlar Muhammed-ül Emin olan Efendimizin arkasından gitmiş ve O'nu takip etmiş olsaydık bugün dünya Darüsselam olurdu" dedi.

Program yapılan ikram ve ardından İsmail Çevik hocanın yaptığı duayla sona erdi.