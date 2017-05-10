  • BIST 96.194
  • Altın 140,587
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8923
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı

» »
Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla Hatay'da vatandaşlar camilere akın etti.

Kandil nedeniyle vatandaşlar, Antakya'da Anadolu'nun ilk camisi olma özelliği taşıyan Habib-i Neccar Camii'ne akın etti. İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu Berat Kandili ile ilgili verdiği vaazda, "Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir" dedi.

Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Kızılay tarafından ikramlar dağıtıldı.

Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı

Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı

Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı

Berat Kandili’nde Camiler Doldu Taştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın’da Engelliler Haftası Etkinliği10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33
  • Beraat Kandili Cizre’de Dualarla İhya Edildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33
  • Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Sonunda 60 Kursiyer Sertifikasını Aldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 22:33
  • Vali Taşyapan, Yaralı Askerleri Ziyaret Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:43
  • Başkan Güzellerle Buluştu10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:33
  • Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Uşak’ta10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:33
  • Kütahya İl Özel İdaresinden Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:33
  • Mersinliler, Bodrum Tır’ını İnceledi10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:33
  • Yök Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal Uşak’ta10 Mayıs 2017 Çarşamba 21:33
  • Tübitak’ta Kütahya Rüzgarı10 Mayıs 2017 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti