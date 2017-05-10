Berat Kandili’nde Tarihi Ulu Cami Doldu Taştı

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bursa'daki Ulu Camii'nde manevi coşku içinde eda edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Bursa'daki Ulu Camii'nde manevi coşku içinde eda edildi.

Ulu Camii'nde düzenlenen kandil programına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi. Caminin tamamen dolmasıyla, bazı vatandaşlar kandil kutlamasını bahçeden takip etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil kutlaması, mevlit ve duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.