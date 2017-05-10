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Berat Kandili’nde Van’da Camiiler Doldu

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Berat Kandili’nde Van’da Camiiler Doldu
Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Van'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla yurt genelinde olduğu gibi Van'da da vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam namazının ardından camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip, bol bol dua etti. Berat Kandili nedeniyle Yukarı Norşin Camii'ne akın eden vatandaşlar, burada Mevlid-i Şerif dinledi. TRT'nin de canlı verdiği kandil dolayısıyla camiye akın eden Vanlılar ise burada birlikte ibadet ederek dua ettiler. Berat gecesi programı birlikte kılınan yatsı namazı sonrası sona erdi.

Berat Kandili’nde Van’da Camiiler Doldu

Berat Kandili’nde Van’da Camiiler Doldu

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