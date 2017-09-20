Berber Cinayeti Davasında Verilen Beraat Kararını Yargıtay Bozdu, 70 Yaşındaki Sanık 25 Yıla Mahkum Oldu

Kayseri'de 2012 yılında ağabeyine benzerliği nedeniyle bir berberin yanlışlıkla öldürülmesi olayı ile ilgili açılan davada 2014 yılında yerel mahkemece...

Kayseri'de 2012 yılında ağabeyine benzerliği nedeniyle bir berberin yanlışlıkla öldürülmesi olayı ile ilgili açılan davada 2014 yılında yerel mahkemece sanığa verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Yeniden yargılanan 70 yaşındaki sanık, 25 yıl hapis cezası aldı.

AĞABEYİNE BENZERLİĞİ NEDENİYLE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2012 yılında Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde berber dükkanı işleten 22 yaşındaki Serkan Ç. ağabeyi H.Ç.'ye benzerliği nedeniyle ağabeyinin husumettileri tarafından yanlışlıkla öldürüldü. Polis olaydan 13 ay sonra cinayeti aydınlatarak, Serkan Ç.'yi öldüren Y.K.'yi ve onu azmettirdiği iddia edilen R.Ü.'yü yakaladı. R. Ü.'nün, 2012 yılının Aralık ayında, torununa boşanma davası açan H. Ç.'yi öldürmesi için Y. K.'yi kiralık katil olarak tuttuğu, Y.K.'nin yanlışlıkla Serkan Ç.'yi öldürdüğü iddia edildi. 2014 yılında 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Y.K. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, azmettirici olduğu iddia edilen R.Ü. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Dosya Yargıtay'a gitti, 2017 yılında dosyayı inceleyen Yargıtay, R.Ü. hakkında verilen beraat kararını bozarak, sanığın cezalandırılması için dosyayı yerel mahkemeye tekrar gönderdi.

AĞABEY HAKAN: "BU CİNAYETİ R.Ü. YAPTIRDI"

2014 yılında yapılan duruşmada, kendisine benzerliği nedeniyle yanlışlıkla tabancayla vurularak öldürülen Serkan Ç.'nin ağabeyi H. Ç. tanık olarak dinlenmiş, verdiği ifadesinde, "Eşimle şiddetli geçimsizlik vardı. Başka bir davam olunca, beni hep tehdit ettiler. Bence bu olayı R.Ü.'nün yaptırdığı aşikardır. Eşimle boşanmamıştık. Ama başka kızla ilişkim duyulunca beni aralarına alıp, dövdüler. Olay günü ben erken çıktım. Arkadaşımla gezdikten sonra, eve dönüşte bir kalabalık gördüm, olay vardır diye düşünüp, yanından geçtim. Binanın önüne geldiğimde annem ile babam bağırıyordu. Daha sonra koşarak rahmetli kardeşimin yanına gittik" diye konuşmuştu.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada 70 yaşındaki tutuksuz sanık R.Ü. yeniden hakim karşısına çıktı. R.Ü. duruşmada ilk ifadesindeki gibi suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık R.Ü.'ye "adam öldürmeye azmettirme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. 70 yaşındaki sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.