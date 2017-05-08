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Berber Dükkanına Uyuşturucu Baskınında 2 Tutuklama

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Berber Dükkanına Uyuşturucu Baskınında 2 Tutuklama
Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan berber ile arkadaşı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da berber dükkanına yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan berber ile arkadaşı, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan C.T.'ye (30) ait berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S.'nin (19) uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını alarak söz konusu şahsı takibe aldı. Takip sırasında O.S.'nin bir kişiye uyuşturucu sattığı görüldü. O.S.'nin uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsın üzerinde bir paket bonzai ele geçirildi. O.S. yapılan takip sonucu C.T.'ye ait berber dükkanına gitti. Pazar günü kapalı olması gereken berber dükkanına polis operasyon yaptı. Berber dükkanında bulunan O.S.'nin üzerinde 4,22 gram bonzai ele geçirildi. Berber dükkanında bulunan ve uyuşturucu içicisi olduğu ileri sürülen bir kişinin üzerinde de bir paket bonzai ele geçirildi. Berber dükkanında yapılan aramada 16 gram bonzai, 17 adet ecstasy hap, uyuşturucu içmede kullanılan aparat ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 420 lira ele geçirildi. Olayla ilgili berber dükkanı sahibi C.T. ve O.S. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan O.S. ve C.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklandı.

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