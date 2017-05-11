  • BIST 96.194
  • Altın 140,388
  • Dolar 3,5719
  • Euro 3,8858
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Berber Esnafının En Büyük Derdi "Ucuzcu" Meslektaşları

» »
Berber Esnafının En Büyük Derdi "Ucuzcu" Meslektaşları
Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye'deki 120 odanın 85 bin esnaf ve sanatkarın en başta gelen sorunlarından...

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, Türkiye'deki 120 odanın 85 bin esnaf ve sanatkarın en başta gelen sorunlarından bir tanesinin "camlardaki ucuzcu" yazılar olduğunu belirterek, "Camlardaki ucuzcu yazılardan ve hizmetin kalitesiz olmasından rahatsızlık duyuyoruz" dedi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Genel Başkanı Karakaş, berber esnafının birçok sorunu olduğunu belirterek camlardaki ucuzcu yazılardan ve hizmetin kalitesiz olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Karakaş, "Devlet yetkililerinin, fiyat-ücret tarifesi olmayan, camlarında fiyat yazısı olan ve sıhhi koşullarda hizmet vermeyen işletmelere işlem yapmaları gerekmektedir" diye konuştu.

"KDV yüzde 8, ÖTV'de yüzde 10-12 olsun"

Ticaret odaları ile 108 bine ulaşan berber, kuaför ve güzellik uzmanlığı konusunda hizmet veren sektörün ana sorunlarından bir tanesinin de yüzde 18 oranındaki KDV olduğunun altını çizen Genel Başkan Karataş, "KDV oranının yüzde 18 olmasından kaynaklanan ciddi bir erozyon yaşıyoruz. Aynı zamanda güzellik ve kişisel bakımla uğraştığımız için kullandığımız ürünlerin çoğu kozmetik ve ithal ürünler. Bunlarda da yüzde 20 ÖTV var. KDV ve ÖTV yükünün ağır olması ciddi manada esnaf ve sanatkarımızın belini büküyor" ifadesini kullandı.

Karakaş, "KDV oranlarının düşürülmesini istiyoruz. Bir KDV, iki ÖTV bunların ikisinin toplamı yüzde 38'e tekabül ediyor. Biz KDV'nin yüzde 8, ÖTV'nin de yüzde 10-12 olmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Çırak ve ara eleman olmadığı noktada ciddi sorunlar yaşıyoruz"

Berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının "çırak sorunu" yaşadığını ifade eden Karakaş, "Çırak konusu, esnafımız için ciddi manada bir sorun. Çırak ve ara eleman olmadığı noktada ciddi sorunlar yaşıyoruz" dedi. Çırak yetiştirilmesinde yaşadıkları sıkıntıların 2018-2019 yeni müfredat yılında devlet tarafından sağlanan teşviklerle giderilmesini öngördüklerini kaydeden Karakaş, "Çıraklarımızın dükkanlarımızda daha çok olması için bir teşvik lazımdı. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımız teşkilatlarımız adına taleplerimizi boşa çevirmedi ve söz konusu kanunu Cumhurbaşkanımızın onayıyla, Başbakanımızın verdiği destekle çıkarttık. Kanun yürürlüğe girdi. 2018-2019 eğitim müfredatı hazırlandı. Bursa İnegöl ilçesinde ve Ankara'da bazı bölgelerde pilot okullarımız oluştu. Müfredatı değiştirdik ve ilk defa erkek berberliği bölümü için sınıf açılıyor. Bursa İnegöl ilçesindeki pilot sınıfımız oluşmaya başladı" dedi.

"Kadın kuaförleri salı, erkek berberleri ise pazar günü dinlenmek istiyorlar"

Berberlerin yaşadığı diğer bir sorunun ise Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılarak özel AVM yasasının 25. maddesine eklenen ara başlıkla birlikte hafta sonu tatil ruhsatlarının kaldırılması olduğunu aktaran Karakaş, "Tüm meslektaşlarımızın ana sorunlarından bir tanesi de pazar ruhsatnamelerindeki kalkma. Biz de insanız. Kadın kuaförleri salı, erkek berberleri ise pazar günü dinlenmek istiyorlar. Devlet yetkililerinden sesimizi duymalarını ve hafta sonu bir gün dükkanların kapatılması noktasında kanuna bağlanmasını, valiliklere yetki verilmesini ve dükkanların haftada bir gün kapatılmasının bir madde ile yasallaşmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurumlu Fenomenlerin ‘Bahar Candan’ Videosu İzleyenleri Güldürüyor11 Mayıs 2017 Perşembe 09:38
  • 1965 Meşale Bandırma İçin Yandı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:38
  • Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu, Yangında Ölenlerin Ailelerini Ziyaret Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 09:33
  • Amasya’daki Feci Trafik Kazaları Kamerada11 Mayıs 2017 Perşembe 09:28
  • Amasya’da Menfeze Düşen Yavru Köpeği Ekipler Kurtardı11 Mayıs 2017 Perşembe 09:23
  • Saruhanlı’da Görülen Dev Yılanlar Korkuttu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:08
  • Yurtta Hava Durumu11 Mayıs 2017 Perşembe 09:03
  • Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Mesleklerde Çalışacaklara Düzenleme11 Mayıs 2017 Perşembe 07:03
  • Bakan Zeybekci Kazada Hayatını Kaybeden Başsavcının Ailesini Ziyaret Etti11 Mayıs 2017 Perşembe 00:33
  • İstanbullular Berat Kandili’nde Tarihi Camilere Akın Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 23:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti