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Berber Ve Kuaförlerden Jilet Toplama Kampanyasına Destek

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Berber Ve Kuaförlerden Jilet Toplama Kampanyasına Destek
Afyonkarahisar İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 3 yıl önce başlatılan "atık jiletler çöpe gitmesin" projesi kapsamında toplanan jiletler...

Afyonkarahisar İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 3 yıl önce başlatılan "atık jiletler çöpe gitmesin" projesi kapsamında toplanan jiletler odaya teslim edildi.

Proje hakkında bilgi veren İscehisar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav, çöpe atılan jiletlerin hem insan hem de hayvan sağlığına zarar verdiğine dikkat çekerek, bu kapsamda berber ve kuaförlerde kullanılan jiletlerin çöpe atılmayarak geri dönüşüme verilmek üzere toplandığını belirtti. Sav, "Eskiden jiletler çöplere atılıyordu. Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyorlardı. Ayrıca geri dönüşüm işiyle uğraşan vatandaşların da elleri kesiliyor ve çeşitli hastalıklara neden olabiliyordu. Proje sayesinde ilçemizde ki bütün berber ve kuaförlerimiz atık jilet kutusu dediğimiz kutu ile jiletlerini biriktirmektedirler. Böylelikle hem çevre ve insan sağlığı korunmuş olmakta hem de geri dönüşüm ile ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Odamız üyelerinde berber esnafı Hüseyin Günyel atık kutusunda biriktirdiği 4,5 kilogram (kg) atık jiletle projemize en büyük desteği vermiştir" dedi.

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