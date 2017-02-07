Berber Ve Kuaförlerin Sorunları Masaya Yatırıldı

Van Berberler ve Kuaförler Odası tarafından bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Van Berberler ve Kuaförler Odası tarafından bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen toplantıda, berber ve kuaförlerin yaşadığı sıkıntılar masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, berber ve kuaförlerin yaşadığı sıkıntıları dile getirmek ve sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla böyle bir toplantının düzenlendiğini belirterek, "Üyelerimizin yaşadığı sorunları dile getirmek ve bunu üyelerimizle bire bir paylaşmak amacıyla böyle bir toplantı düzenledik. Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve müdürlerin de iştirak ettiği toplantıda, ilimizdeki kayıtsız ve korsan esnafla mücadelemiz, düşük tarife, hijyen olmayan berber ve kuaförlerle ilgili çalışmalarımızın yanında yine çırak eğitim mesleki okuluna giden öğrencilerimizin bizzat iş yeri sahipleri ya da odadan aldıkları evraklarla ilgili konular görüşüldü. Amacımız, halkımıza daha güzel bir hizmet sunmaktır. Bu kapsamda toplantımıza üyelerimizin duyarlılığı bizi onure etmiştir. Bizlerde üyelerimize layık olmak için her zaman olduğu gibi bundan sonrada elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Toplantı, berber ve kuaförlerin sorunlarını dile getirmesi ile sona erdi.