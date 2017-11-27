Berberdi, Çiğ Köfteci Oldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, berberlik yapan Beytullah Duyar, ilçenin aranılan çiğ köftecisi oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, berberlik yapan Beytullah Duyar, ilçenin aranılan çiğ köftecisi oldu.

Körfez Oğuz Boyları Derneği Başkanı olan 42 yaşındaki Beytullah Duyar, çeşitli etkinlerde hazırladığı çiğ köfteleriyle büyük takdir topluyor. Çiğ köfte yapımını arkadaşlarından öğrendiğini anlatan Duyar, "Yıllar önce berberlik yaparken, Maraşlı bir müşterim vardı. Çiğ köfte yapacaktı. Malzemeyi aldım. Ancak, bu arkadaşımız gelemedi. İlk defa o zaman çiğ köfteyi hazırlamak zorunda kaldım. Zamanla geliştirdim. Kendi damak tadımı oluşturdum. Hazırladığım çiğ köfte çok seviliyor. Bende severek yapıyorum" dedi. Öte yandan Elazığlılar Gecesi'ni organize eden Ömer Taşdelen" de, Beytullah Duyar'a teşekkür etti. Taşdelen,"Beytullah kardeşimiz bu işi biliyor. Hazırladığı çiğ köfte çok sevildi" dedi.