Bergama’da Hırsızlık

İzmir'in Bergama İlçesi'nde elektronik ve güvenlik malzemeleri satan bir işyeri gece yarısı camı kırılarak maskeli biri tarafından soyuldu.

İzmir'in Bergama İlçesi'nde elektronik ve güvenlik malzemeleri satan bir işyeri gece yarısı camı kırılarak maskeli biri tarafından soyuldu.

Gazipaşa Mahallesi, Osman Bayatlı Caddesi, 11/A adresinde bulunan ve Yiğit Korucu adlı bir vatandaş tarafından işletilen "Tek Elektronik ve Güvenlik Sistemleri" adlı dükkân, kimliği belirsiz ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

Olay sabah 8 civarında dükkânını açmak için gelen komşu esnafın kırılan camı görüp dükkân sahibine haber vermesiyle anlaşıldı. Haberi alan Yiğit Korucu adlı dükkân sahibi soyulduğunu anlayınca hemen polise bildirdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarına bakan polis olayın saat 03.30'da meydana geldiğini, hırsızın önce camı, daha sonrada kilidi kırarak üç dakika içerisinde dükkânı soyduğunu tespit etti. Hırsızın içinde ikinci el telefon, oto teyp ve bilgisayar malzemelerinin bulunduğu 7 bin 5 yüz liralık malzemeyi çaldığı anlaşıldı.

Dükkân sahibinden öğrenilen bilgiye göre olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri hırsız tarafından çalınan malzemeyi bir başkasına sattığını tespit etti. Malzeme bu kişilerden alınarak emniyete getirildi. Çalan kişinin kimliği ile ilgili soruşturma devam ediyor.