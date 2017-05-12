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Bergama’da Organ Bağışına Dikkat Çektiler

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Bergama’da Organ Bağışına Dikkat Çektiler
İzmir'in Bergama ilçesinde, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı oluşturmak adına bir etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı oluşturmak adına bir etkinlik düzenlendi.

Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Bergama Kamu Etkinleştirme ve Yaygınlaştırma Derneği, organ bağışı konusunda toplumsal farklılığı artırmak için bir programa ev sahipliği yaptı. Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ Nakli Birim çalışanları, Hemşire Gül Mumcuoğlu, Gökşen Sönmez Erken ve Funda Kızmaz da, etkinliğe katılan vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı. Bergama'ya gelen ve korneo nakli olan görme engelli sanatçı Cem Cansız da etkinlikte bir konser verdi. Organ bağışını insanlara duyurmak, bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Bergama Kamu Etkinleştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanı Gülten Uze "Bergamalı hemşehrilerimize organ naklinin gerekliliğini hissettirmek adına Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikte bir süre önce kendisi de korneo nakli olan görme engelli sanatçımız Cansız'ı da davet ederek böyle anlamlı bir gecede bir arada olmak istedik."Bir Nakil Bir Hayat " sloganı ile çıktığımız yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Can'a Can Katmak" diyerek 2008 yılında tüm organlarını bağışladığını belirten Bergama Kamu Etkinleştirme ve Yaygınlaştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çinçin, "Buradan herkese organ nakli konusunda duyarlı olmalarını istiyorum. Bu anlamlı gece de korneo bağışında bulunmak istiyorum. Can'a can katmanın bir insana verilen en büyük değer olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bergama’da Organ Bağışına Dikkat Çektiler

Bergama’da Organ Bağışına Dikkat Çektiler

Bergama’da Organ Bağışına Dikkat Çektiler

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