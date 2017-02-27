Bergama’da Velilerden Okul İsyanı

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bir mahallede, yeni yapılan bir okulun belirtilen tarihte açılmaması velileri isyan ettirdi.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı bir mahallede, yeni yapılan bir okulun belirtilen tarihte açılmaması velileri isyan ettirdi. Sorunlarına çözün isteyen veliler, basın açıklaması yaparak, yeni okul açılana kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.

Bergama ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2015 yılında yeni bir okul yaptırıldı. Okulun açılmasıyla Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çocuklarını Atatürk Mahallesinde bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokuluna gönderen velilere, 23 Şubat 2016 Perşembe Günü mesaj gönderilerek okulun 27 Şubat Pazartesi Günü eğitime başlayacağı duyuruldu. Velilerin iddialarına göre ise herhangi bir neden bildirilmeden yeni okulun bu yıl eğitime başlamayacağı tekrar mesajla bildirildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri, veliler ve öğrenciler yeni yapılan okulun bahçesinde eylem yaparak basın açıklamasında yaptı.

Çocuklarını okula göndermeyecekler

Yapılan basın açıklaması Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Çalışal tarafından okundu. Çalışal basın açıklamasında, "23 Şubat 2017 tarihinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü biz velilere mesaj göndererek, okulumuzun 27 Şubat tarihinde açılacağını bildirmişti; ancak şimdide 26 Şubat 2017 Pazar Günü saat 17.37'de öğrenci velilerine gelen mesajda "Okulumuzun yeni binasına taşınması ders yılı sonuna ertelenmiştir" deniliyor. Yapımı tamamlanmış olan, depreme dayanıklı, spor salonuna sahip, yeterli derslikli, yemekhanesi olan ve tahsisli okulumuz olduğu halde hiçbir sebep ve resmi yazı sunulmadan okulumuz eğitime açılmamıştır. Bizler çocuklarımızı mahallemizde eşyaları tam olan yeni okulumuza göndermek istiyoruz. Çocuklarımızı Atatürk Mahallesinde bulunan okula gönderirken hava şartları, mesafe gibi bazı olumsuzluklardan etkilendiklerini görüyoruz. Okulumuzun biran önce eğitime başlamasını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından veliler, yeni okul açılıncaya kadar çocuklarını okula göndermeme kararı aldı. Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Hasan Ceylan ise yaşanan durum ile ilgili olarak, "Açılacağı söylenilen okulumuzun niye açılmadığını anlayamadık. Çocuklarımız mahvoldu. Dört seneden beri Atatürk Mahallesine gidiyorlar. Karda kışta, soğukta okula gitmekte zorluk çekiyorlar. Yetkililerden biran önce çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

"Çantalarımız çok ağır, yoruluyoruz"

Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sıla Altay (13) da, yeni açılan okulda okumak istediklerini söyledi. Altay, "Fevzipaşa Mahallesinden, Atatürk Mahallesine gidene kadar çok yoruluyoruz. Çantalarımız çok ağır. Biz buraya gelmek istiyoruz. Oradaki öğretmenlerimiz bile buraya gelmek istiyorlar" dedi. Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencisi Yiğit Boncuk (13), şöyle konuştu:

"Bu okul eski okulumuza göre daha avantajlı. Bu okula geçseydik ikili öğretimden kurtulmuş olacaktık."