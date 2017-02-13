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Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı

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Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı
İzmir'in Bergama ilçesinde, genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Turgay Konyar'ın ölümü vatandaşları yasa boğdu.

İzmir'in Bergama ilçesinde, genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Avukat Turgay Konyar'ın ölümü vatandaşları yasa boğdu.

İzmir Barosu avukatlarından Turgay Konyar (51), bir süredir kalp rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Önceki gün aniden rahatsızlanan Konyar, kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti. Bergama'nın sevilen avukatlarından olan Turgay Konyar'ın ani ölümü, ilçedeki vatandaşları yasa boğdu. Turgay Konyar, Bergama Yeni Camiinde kılınan öğle namazının ardından Ulukent Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, avukatlar, hakimler, savcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı

Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı

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