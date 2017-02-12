Bergama’ya Yeni Köprü Geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da 2.2 milyon liralık yatırımla yapımına başladığı yeni taşıt köprüsü yaz aylarında hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da 2.2 milyon liralık yatırımla yapımına başladığı yeni taşıt köprüsü yaz aylarında hizmete girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama İslamsaray Mahallesinde yapımına başladığı taşıt köprüsü ile Bergama Devlet Hastanesi ve pazaryeri bölgesindeki yoğun trafiği rahatlatacak. Bergama ilçesinde yürütülen yatırımları görmek üzere ilçeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, trafik yoğunluğunun olduğu bölgeye nefes aldıracak köprü inşaatı ile istinat duvarı çalışmalarını da inceledi. Yeni açılacak imar yolları ile birlikte İslamsaray ve Kurtuluş Mahallelerini birbirine bağlayacak 75 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki köprü, 2 milyon 185 bin liraya mal olacak. Kestel Deresi üzerinde geçtiğimiz aralık ayında yapımına başlanan köprünün fore kazık ve taş duvar imalatları tamamlandı. Köprü ayaklarının temel imalatları ise devam ediyor. İhale sözleşmesi gereği temmuz ayında tamamlanacak köprünün sözleşme tarihinden önce, mayıs ayında kullanıma açılması planlanıyor.