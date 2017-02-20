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Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı

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Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı
İzmir'de dezavantajlı çocuklarından oluşturulan "Barış Çocuk Senfoni Orkestrası ve Epheus Quarted", Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) muhteşem bir konser...

İzmir'de dezavantajlı çocuklarından oluşturulan "Barış Çocuk Senfoni Orkestrası ve Epheus Quarted", Bergama Kültür Merkezinde (BerKM) muhteşem bir konser verdi.

Venezuela'daki "El Sistema" modelinden örnek alan İzmirli bir grup gönüllünün, sanat eğitimine ulaşamayan çocukları müzikle buluşturmasıyla kurulan Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, Epheus Quarted ile BerKM sahnesinde konser verdi. Yoğun ilginin yaşandığı konsere Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, belediye başkan yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve Ümit Atlam, Bergama sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katıldı. Orkestrada yer alan çocukların aileleri de konserde çocuklarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık bir yıl önce kurulan ve "Barış için müzik" sloganıyla sahne alan orkestranın kurucusu Bergamalı opera sanatçısı Soprano Selmin Günöz seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile ayakta alkışlandı.

Başkan Gönenç orkestra şefi oldu

Konserin sonunda Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'e küçük bir sürpriz yapan Selmin Günöz, Başkan Gönenç'i sahneye davet ederek orkestraya şeflik yapmasını istedi. İzmir Marşı'nı seslendiren orkestrayı yöneten Başkan Gönenç'e izleyiciler de eşlik ederek hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı seslendirdi. Konserin sonunda orkestranın kurulmasında emeği geçenlere plaket ve çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Orkestranın kurucusu Selmin Günöz'e teşekkür plaketi takdim eden Başkan Gönenç, "Bu gerçekten çok gurur verici bir proje. Belediye başkanlarının yol yapmak veya şehri temizlemek gibi birçok görevi vardır ama en önemli şey çocuklarımız için gençlerimiz için bir şeyler yapabiliyorsak bundan daha anlamlı olamaz sanırım. Bugün en anlamlı işlerden birisini yapan Semin Günöz ve Kartal hocamıza saygıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu geceyi anlamlı kılan bir gururumuz daha var. Selmin hanım bizim hemşehrimiz. Bir Bergamalı sahneye çıktığında daha da heyecanlı ve anlamlı oluyor bizler için. Bugün bizleri bu konserde yalnız bırakmayan ve onur duyduğumuz konuklarımız var. Kendi ilçesinde de başka yerlerde de onları yalnız bırakmayan ve destek olan sevgili Konak Belediye Başkanımız Sema Pekdaş'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı

Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı

Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı

Berkm Sahnesinde Barış Çiçekleri Açtı

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