Berlin’de Osmanlı-almanya İlişkileri Fotoğraf Sergisi Açılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliğinde yarın, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri" sergisi açılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliğinde yarın, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri" sergisi açılıyor.

Türk-Alman ilişkilerinin tarihine bir pencere açan, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri" Sergisi 28 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliğinde açılıyor.

Geçmişi uzun yıllara dayanan Alman ve Türk toplumu arasındaki ilişkilerin tarihi boyutunu ve derinliğini fotoğraflar üzerinden okuma şansı sunan kitap ilk olarak 11-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Frankfurt Kitap Fuarı'nda okurla buluşmuştu. Kitabın içerdiği zengin fotoğraf koleksiyonundan oluşan sergi, Berlin'de sanatseverleri buluşacak. Sergi, Osmanlı-Almanya İlişkilerinin daha çok sosyal ve kültürel boyutunu gösteren, iki toplum arasındaki ortak geçmişi ve yaşanmışlıkları belgeleyen ilgi çekici fotoğraflardan oluşuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen bu proje, "Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde", Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirildi.

"Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri" Sergisi 22 Aralık 2017'ye kadar ziyarete açık olacak.