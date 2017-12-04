BEŞ ARTI BİR

Samsun Saathane Projesi’nin maketini görünce aklıma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kocaman binaları eleştirisi geldi.

Artık en fazla beş artı bir binaların yapılabileceğini söyledi.

Bu söylem bana Saathane Meydanı projesini hatırlattı hemen.

Projede kocaman bir bina görülüyor. Beş artı bin ne ki, yükseldikçe yükselmiş.

Peki, ne olacak şimdi? Saathane Meydanı projeye göre mi yapılacak?

Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz uyacak ve projeyi değiştirecek mi?

Umarım değişir de Samsun bir garabetten daha kurtulmuş olur.

Gelelim beş artı birden fazla yapılmış binalara.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı binaların üzerlerinin zaman içinde tıraşlanabileceği imasında da bulundu.

Samsun’da böyle binalar var.

Bir tanesi otel, tam da denize sıfır noktada yapılmış. Nasıl yapılmış, projesini kim onaylamış, kim denizin kenarında böyle bir bina yapılmasına izin vermiş bilemem.

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beş artı bir isteği uygulanacaksa bu otelin üst katları ne olacak?

Sadece otel değil tabi. Samsun’da Atakum’un yüksek yerlerinde kocaman kocaman binalar var.

Beş artı biri geçiyorlar, onlar ne olacak?

Sahi ne olacak bu güne kadar yapılmış olanlar? İstek dışı mı kalacak?

Yani yine atı alan Üsküdar’a geçmiş mi olacak?

Bekleyip göreceğiz.

Sonra da yükseklikten faydalananların kimler olduğunu ömrümüz yeterse anlatacağız Samsunlulara…

SAMSUNSPOR’UN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

Şimdi taraftarlar ne olacak bizim takımın hali diye birbirlerine sorup duruyor.

Aslında sorulacak soru bu değil de Samsunspor’u bu duruma kimler ve neden getirdi, şeklinde olmalı.

Önce gitmemekte ısrar eden yönetimden başlayalım.

Her gelen, kendisinden önceki yönetimi eleştirir ya, görevdeki yönetim de işe oradan başlıyor.

Önce kendileri hesap vermeli.

Göreve geldikleri dönemde Samsunspor’un ne kadar borcu vardı, şimdi ne kadar borcu var?

Bu borç neden oldu?

Görev başındaki yönetim geldiği günden beri kaç futbolcu ve teknik adam transfer etti, kaç milyon lira harcadı?

Samsunspor’un transferlerine siyaset karıştı mı?

Teknik direktörleri ve futbolcuları kimler önerdi?

Önerenlerin siyasetçilerle ilişkileri ne kadardır?

Bunlar araştırılmalıdır önce.

Kim araştıracak peki?

Divan Kurulu elbette…

Ancak Samsunspor’un bir divan kurulu var mı, varsa da ne iş yapar?

Üyeler, banka hesaplarına aidatlarını yatıramıyorlar. Neden peki?

Hesaplara yatırılacak paralar borçlara gidecekmiş.

Böyle bir uygulamaya gideceksin, sonra da üyeleri aidatlarını yatırmadıkları için kulüpten atacaksın.

Sözüm ona kendinize karşı olabilecekleri temizleyeceksin.

Başkan Erkut Tutu, “Bırakmayacağım” demiş.

Bırakmayacaksın elbette. Çünkü bırakamazsın.

Önce yönetimde bulunduğun süre içinde yaptığın transferlere harcananların hesabını vereceksin, ardından takımı düşürdüğün bu bataktan çıkaracaksın, gidersen sonra gideceksin.

Başkan önce aklından bu gitme işini çıkarmalı, sonra da Orhan Veli’nin aşağıdaki şiirini bir güzel okumalı.

Uzanıp yatıvermiş, sere serpe;

Entarisi sıyrılmış, hafiften;

Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor;

Bir eliyle de göğsünü tutmuş.

İçinde kötülüğü yok, biliyorum;

Yok, benim de yok ama...

Olmaz ki!

Böyle de yatılmaz ki!

Bir takıma bu kadarı da yapılmaz ki!!!

GÜNÜN SÖZÜ

Eş seçmek kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir. İçeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur...

Konfüçyus