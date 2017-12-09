Beş Çayında Öğrendiği Türkçe’yle Suriyelilere Gönüllü Tercüman Oldu

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan makine mühendisi Zeynep Yusuf, İstanbul'da komşularının kısır günlerinde ve beş çaylarında Türkçe'yi...

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan makine mühendisi Zeynep Yusuf, İstanbul'da komşularının kısır günlerinde ve beş çaylarında Türkçe'yi ana dili gibi öğrendi. Eşi ve çocuklarına da Türkçe'yi öğreten Yusuf, dil bilmediği için sosyal hayatta sıkıntı çeken Suriyeli mültecilere gönüllü tercümanlık yaparak yardım ediyor. Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi üyesi olan Yusuf, program ve etkinliklerde kurumlarla Suriyeliler arasındaki bağı kuruyor.

Suriye'deki iç savaşta Halep'te evi yıkılan makine mühendisi 32 yaşındaki Zeynep Yusuf, karnında bebeği, eşi Husam Osman Recep ve Hale ismindeki çocuğuyla Türkiye'ye sığındı. İlk olarak Gaziantep'teki kampa yerleşen Suriyeli aile, 3 yıl önce İstanbul Bağcılar'a taşındı. Suriye'de bir fabrikada genel müdür olan eşi Husam Osman Recep bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışmaya başladı. İş bulamadığından dolayı evde zaman geçiren Zeynep Yusuf ise, kapı komşularıyla el ve beden işaretleriyle anlaşıp tanıştı. Zamanla komşularının davet ettiği kısır günlerine ve beş çaylarına katılan Zeynep, Türkçe'yi öğrendi.

"Hastanede işi olan herkes kapımı çalıyor"

Zorlandığı yerlerde komşularından yardım aldığını söyleyen Zeynep, "Kahvaltılarda, yemeklerde ve özel günlerde beni aralarına aldılar. O kalabalık ortamlarda Türkçe'yi konuşmaya başladım. Şimdi dil bilmediği için devlet dairelerinde veya dışarıda sıkıntı yaşayan Suriyelilere yardım ediyorum. Hastanede, belediyede, kaymakamlıkta, pazarda işi olan herkes kapımı çalıyor, ben de onlara gönüllü tercümanlık yapıyorum. Türkçe öğrenmek isteyenlere de gücüm yettiği kadar ders veriyorum" dedi.

"Kızım Hanin'i Türkçe masallar okuyarak uyutuyorum"

Zeynep'in öğrendiği dilin çocuklarına da büyük yararı oldu. Zeynep, birinci sınıfta okuyan Hale'nin derslerini yaparken 1.5 yaşındaki kızı Hanin'e ve eşine de Türkçe konuşmayı öğretti. Artık evde Arapça'dan çok Türkçe konuşulmaya başlandığını dile getiren Zeynep Yusuf, "Şu anda Türkiye'de yaşadığımıza göre buranın dilini bilmemiz gerekiyor. Daha çok geliştirmek için evde Arapça'dan çok Türkçe konuşuyoruz. Hatta Hanin'i gece Türkçe masallar okuyarak uyutuyorum" şeklinde konuştu.

Geçen yıl Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'yle tanışan Zeynep, başarılı çalışmaları sonucunda Bağcılar Belediyesi Kadın Meclis üyesi oldu. Zeynep Yusuf, artık organizasyon ve programlarda Suriyelilerle kurumlar arasındaki bağlantıyı sağlıyor.