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BEŞ YILIN EN KÖTÜ SEZONU

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BEŞ YILIN EN KÖTÜ SEZONU
Samsunspor son beş yılın en kötü sezonunu geçiriyor. 2011-2012 sezonunda Süper Lig’den düşen Kırmızı-Beyazlı ekip, iki dönem transfer yasağı aldığı 2016-2017 sezonunun ilk devresini 11 puanla 17. sırada tamamladı

TRANSFER YAPAMADI
Umar davasından dolayı FİFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağından dolayı sezona yeni oyuncu almadan başlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, son beş yılın en kötü sezonunu yaşıyor. 2016-2017 sezonuna Teknik Direktör Engin Korukır’la başlayan Samsunspor, akabinde Kenan Yelek’le yoluna devam etti. Yönetim sonrasında takımın başına Osman Özköylü’yü getirdi.

ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ
Takımın başına geçen Teknik Direktör Osman Özköylü, ateşten gömlek giyerek kısıntılı bir kadro ile mücadelesine devam etti. beş öncesine gittiğimizde ise 2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Besim Durmuş, nezaretinde 1. Ligde mücadele eden Samsunspor ilk devrede 15 puan topladı. İlk yarıyı 17. sırada tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar, attığı 16 gole karşılık kalesinde ise 21 gol gördü.

SÜPER LİG KAPISINDAN DÖNDÜ
Samsunspor en parlak sezonlarından birini 2013-2014 sezonunda yaşamaya başladı. Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ı takımın başına getiren yönetim, ilk devrede 28 puan toplarken ikinci devreye 7. sırada başladı. Temsilcimiz rakip filelere 29 gol bırakırken, kalesinde 20 gol gördü. Kırmızı-Beyazlılar o sezon play-offlara kalırken Süper Lig yolunda direkten dönmüştü.

KALPAR’LA YOLLAR AYRILDI
Teknik Direktör Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Samsunspor, 2014-2015 sezonunda Erhan Altın’ı takımın başına getirdi. Altın’la yoluna devam eden Samsunspor, ilk devreyi 9. sırada tamamlarken 23 puan topladı. İlk devrede 20 gol kaydeden temsilcimiz kalesinde de 19 gol gördü. Sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan Samsunspor play-off’lara kalırken ikinci kez Süper Lig’in kapısından dönmüştü.

KALESİNDE 21 GOL GÖRDÜ
Samsunspor için en sıkıntılı 2015-2016 sezonu oldu. Transfer yasağı bulunan ve bazı oyuncuları elinde tutamayan Samsunspor, dar kadro ile çıktığı maçlarda ilk devreyi Göztepe mağlubiyeti ile kapattı, 16 haftada sadece iki galibiyet elde edebildi. Sezona transfer yapamadan start veren Kırmızı-Beyazlı ekip 16. haftayı 11 puanla 17. sırada tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekip attığı altı gole karşılık kalesinde 23 gol gördü. 

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