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Besi Yetiştiricilerine Sertifika Verildi

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Besi Yetiştiricilerine Sertifika Verildi
Elazığ'da "Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimine katılan 68 çiftçiye sertifika verildi.

Elazığ'da "Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimine katılan 68 çiftçiye sertifika verildi.

Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü DAP Çiftçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Besi Sığırı Yetiştiriciliği ve Beslenmesi" eğitimine katılan 68 çiftçiye sertifika verilmesi için tören düzenlendi. Fırat Üniversitesi Çiftçi Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan sertifika törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, Karakoçan İlçesi Sarıcan Belediye Başkanı Faruk Aydın, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri ile hayvan yetiştiricileri katıldı.

Üniversitelerin önemli görevleri arasında yer alan eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmenin yanında topluma hizmet görevlerini de yerine getirmesi gerektiğini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, "Bu tür eğitimlerin düzenlenmesi ve üreticilere sertifikalarının verilmesinin Fırat Üniversitesinin bu misyonu yerine getirdiğine işarettir" dedi.

Sarıcan İlçesinde yaşayan halkın çoğunun büyük ve küçükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını aktaran Sarıcan Belediye Başkanı Faruk Aydın, bu tür eğitimlerin yetiştiriciler için önemli olduğunu aktardı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, Tarımsal Eğitim Projesi kapsamında finanse edilen 2017 yılı eğitimlerinin 3'ünü tamamladıklarını vurgulayan Fırat Üniversitesi TAHAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Özdemir, 2017 yılında 30 eğitim programı düzenleyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından eğitim programlarına katılan üretici ve yetiştiricilere, sertifikaları verildi.

Besi Yetiştiricilerine Sertifika Verildi

Besi Yetiştiricilerine Sertifika Verildi

Besi Yetiştiricilerine Sertifika Verildi

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