Beşiktaş, 46. Mağlubiyetini Aldı

Süper Lig'de 123. kez Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, sarı-lacivertlilerden 46. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de 123. kez Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, sarı-lacivertlilerden 46. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Süper Lig tarihinde çıktığı 123. karşılaşmadan mağlup ayrılarak, sarı-lacivertlilerden 46. yenilgisini almış oldu.

123 maçlık derbi tarihinde Fenerbahçe 46 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar ise 38 galibiyet aldı.