Beşiktaş, Akhisar’a Bu Kez Puan Kaptırmadı

Akhisar Belediyespor karşısında galibiyete uzanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz yıl 2 maçta da yenemediği rakibine,...

Akhisar Belediyespor karşısında galibiyete uzanarak rakipleriyle arasındaki puan farkını artıran Beşiktaş, geçtiğimiz yıl 2 maçta da yenemediği rakibine, bu sezon puan kaptırmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve rakiplerinin puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda puan farkını da açmış oldu. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'daki mücadelede de Akhisar'a puan şansı tanımadı. Geçtiğimiz yıl Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, ligde sadece 2 takıma karşı 2 maçta da puan kaybetmişti. Kasımpaşa ve Akhisar Belediyespor'u 2 maçta da mağlup edemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon Akhisar'a karşı oynadığı 2 maçta da kazanmasını bildi.

Talisca, Akhisar'ı boş geçmedi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Anderson Talisca, Akhisar Belediyespor karşısında attığı müthiş golle tribünleri coşturan isim olurken, yıldız futbolcu ilk yarıda oynanan karşılaşmada da Akhisar Belediyespor ağlarını havalandırmayı başarmıştı.