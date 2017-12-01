Beşiktaş Belediyesi Aids’e Savaş Açtı

Beşiktaş Belediyesi 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü dolayısıyla Ortaköy'de resepsiyon düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü dolayısıyla Ortaköy'de resepsiyon düzenledi.

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiği AIDS hastalığına farkındalık oluşturmak için Beşiktaş Belediyesi Ortaköy'de bulunan bir mekanda etkinlik düzenledi. Beşiktaş Belediyesi'nin 1 Aralık Dünya AIDS Farkındalık Günü nedeniyle gerçekleştirdiği resepsiyona, Pozitif Yaşam Derneği ve HIV Enfeksiyonu Derneği de katılım gösterdi. Etkinlikte konunun uzmanları HIV virüsünden korunmanın yollarını anlatırken hastalık hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sağlık sektörünün öncü isimleri de etkinlikte yer aldı.

"Bundan sonra beklediğimiz artık kür"

HIV pozitif hakkında bilgilendirmede bulunan Prof. Dr. Fehmi Tabak, "Bugün artık çok şükür bir veya iki ilaç almaktalar. Tabi bu büyük bir dönüşümdü. Bundan sonrası nedir? Herhalde bundan sonrası tarih veremiyoruz ama 5-10 yıl içerisinde küre doğru giden çalışmalar olağanca hızıyla gitmekte. Bundan sonra beklediğimiz artık kür. Geldiğimiz nokta nedir? Bir öldürücü hastalık noktasından kronik hastalık noktasına geldi. Hastalarımız olarak başlayan HIV enfeksiyonlu olgular dostlarımız olmaya başladı. Tek derdimiz yeter ki ileri evrede gelmesinler. Çünkü kaybettiğimiz bütün olgularımız ileri evrede geleler" dedi.

"Elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz"

Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi Zeynep Civelek, "Biz yerel yönetimler bu konuda ne yapıyoruz ya da ne yapmalıyız? Beşiktaş Belediyesi olarak 3 senedir bu konuda sağlık müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları neticesinde gerçekten katkı vermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince katkı sağlıyoruz. Bu konuda da bizi yönlendiren sizlere gerçekten çok çok teşekkürler" diye konuştu.

"AİDS demekten vazgeçmeye hep birlikte HIV demeye davet ediyorum"

Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Harmancı yaptığı konuşmada, "Bizler enfeksiyonu AİDS ile anlattığımız sürece 32 yılda bu kelime üzerine yüklemiş olduğumuz tüm ön yargıları, tüm endişeleri, tüm endişeleri yeniden üretiyoruz. Bu yeniden üretimlerle aslında hayatının hiçbir evresinde AİDS dönemine gelmeyecek olan bireylerin yaşam haklarını çalışma haklarını, eğitim haklarını gasp ediyoruz. Bu ön yargıları ortadan kaldırmak için sizleri de hep birlikte AİDS demekten vazgeçmeye hep birlikte HIV demeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.