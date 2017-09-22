Beşiktaş Belediyesi Alevi Vatandaşları Gönül Sofralarında Bir Araya Getirdi

Beşiktaş Belediyesi, muharrem orucu tutan çok sayıda vatandaşı Erikli Baba Cemevinde bir araya getirdi.

Beşiktaş Belediyesi, muharrem orucu tutan çok sayıda vatandaşı Erikli Baba Cemevinde bir araya getirdi.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Muharrem orucu tutmaya başlayan çok sayıda Zeytinburnulu vatandaş Beşiktaş Belediyesinin düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Erikli Baba Cemevinde düzenlenen iftar yemeğine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar katılarak, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

İftar programında yaptığı konuşmada, 12 Gün boyunca farklı yerlerde iftar programları yapacaklarını söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Muharrem ayının ikinci gününde bulunulduğunu hatırlatarak, Alevilerin değerlerini, inancını özgürce yaşamasını sağlayacak adımlar atılması gerektiğini söyledi. Hazinedar, "Onların helalliğini almak durumundayız. O helalliği almak adına da bu muharrem oruçlarında özellikle birliğimize, beraberliğimize ve aslında İslam, inancının birliğine beraberliğine hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.