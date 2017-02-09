Beşiktaş Belediyesi, Görme Engellilere İçin Kitap Seslendirme Stüdyosu Açtı

Beşiktaş Belediyesi, belediye binasına kurdukları seslendirme stüdyosu ile görme engelli vatandaşların gözü oluyor.

Beşiktaş Belediyesi, belediye binasına kurdukları seslendirme stüdyosu ile görme engelli vatandaşların gözü oluyor. Engellilerin okuyamadıkları kitaplar burada seslendirilip hizmete sunulacak.

Beşiktaş Belediyesi ve Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM)'in tarafından "Farklılıklarımız Birlikteliğimize Engel Değil" projesi kapsamında, görme engelli vatandaşlar için birlikte yürüttüğü sesli kitap okuma stüdyosu düzenlenen açılış ile hizmete açıldı. İçerisinde çok çeşitli konularda kitabın bulunduğu, herkesin gönüllü bir şekilde kitap okuyup seslendirebileceği stüdyo görme engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen stüdyo, Beşiktaş Belediyesi binasında hizmet verecek. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, stüdyo açılışından sonra görme engelliler için açılan stüdyoda koltuğa oturarak kitap seslendirdi.

"Yayınlanan kitapların sadece yüzde 5'i görme engellilere hitap ediyor"

Açılış konuşmasını yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rifat Örnek, "Engelsiz okuma stüdyosuna neden ihtiyaç duyulduğuna bakarsak üretilen, yayınlanan eserlerin yüzde 5'i kadarı ancak görme engellilere hitap ediyor. Geri kalan yüzde 95'lik kısım da engellilere hitap ettiği zaman ancak böyle bir stüdyoya ihtiyaç kalmayacak. Bunu gidermek adına bu stüdyolara ihtiyaç var. Bunların sayısı da çok fazla değil. Bu bakımdan sadece stüdyonun açılması yetmiyor. Belediyeden ve dışarıdan da gönüllü okuyucuların burada kitap okumaları gerekiyor ve burası herkese açık" ifadelerini kullandı.

Engelli başkandan yazarlara çağrı

Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Murat Demirok, "Ben çok mutluyum bundan dolayı. Türkiye'de ilk defa Beşiktaş Belediyesi olarak belediye binasına yapılması, görme engelli olarak kitaba gerçekten ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Daha fazla duyarlılık ile böyle stüdyoların artmasını, insanlara hizmete ulaştırmak gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan bir çağrı da değerli kitap yazarlarımıza iletmek istiyorum" dedi.

Kesilen kurdelenin ardından görme engellilere kitap okuma anlamında büyük kolaylık sağlayacak stüdyonun açılışı gerçekleştirildi.