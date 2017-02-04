Beşiktaş Belediyesi’nden Uğur Mumcu Satranç Turnuvası

Beşiktaş Belediyesi, Uğur Mumcu anısına bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen satranç turnuvası düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi, Uğur Mumcu anısına bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen satranç turnuvası düzenledi. Mustafa Kemal Merkezi(MKM)'de 4-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın açılışını Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar yaptı.

Beşiktaş Belediyesinin Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anısına bu sene 3.sünü düzenlediği satranç turnuvasının açılışı MKM'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Açılışı Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar görme engelli bir vatandaşla satranç oynayarak gerçekleştirdi.

Uğur Mumcu anısına düzenlenen satranç turnuvasında konuşan Başkan Hazinedar, "Özgürlükçü ve çağdaş değerlerin simgesi olan Beşiktaş'tan bize aydınlanmacı Atatürk devrimlerinin anlamını, değerlerini belki de en iyi vurgulayan Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun anısına gerçekleştirdiğimiz, bununda çocukların zihinsel gelişimine büyük bir katkı sunan satrançla buluşturulması çok önemliydi, satranç turnuvamıza katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diyorum" dedi.

Satranç turnuvasına katılan gençlere de elinize geçen her şeyi okuyun ve sorgulayın diyen Başkan Hazinedar, "Her okuduğunuz şey yeniliğe açık bir zihni sahip olmanız göreceksiniz ki sizi daha zengin kılacak. En büyük zenginlik insanın kendisini okuyarak ve yazarak kendisini geliştirmesidir" diyerek sözlerini tamamladı.

4-5 Şubat Tarihlerinde MKM'de gerçekleşecek olan turnuvada toplam 11.500 TL maddi ödül dereceye girecek sporculara Beşiktaş Belediyesi tarafından verilecek.