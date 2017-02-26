  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı

» »
Beşiktaş, Derbi Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5-2 çalışması ve dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karşılaşacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ptt 1. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Sivasspor Başkanı Otyakmaz’dan Taraftara Kombine Bilet Müjdesi26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka’yı Uzatmada Devirdi26 Şubat 2017 Pazar 17:53
  • Ümraniye, Eskişehirspor’dan 1 Puan Almayı Başardı26 Şubat 2017 Pazar 17:43
  • Eskişehirspor’da Kan Kaybı Sürüyor26 Şubat 2017 Pazar 17:43
  • Bölgesel Amatör Lig Maçı Gergin Sona Erdi26 Şubat 2017 Pazar 17:43
  • Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi26 Şubat 2017 Pazar 17:23
  • Spor Toto Basketbol Süper Ligi26 Şubat 2017 Pazar 17:18
  • Spor Toto 2. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:18
  • Tff 1. Lig26 Şubat 2017 Pazar 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti