  • BIST 105.324
  • Altın 146,628
  • Dolar 3,4727
  • Euro 4,1687
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 24 °C
  • Sinop 23 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 25 °C

Beşiktaş, Derbi Maçın Hazırlıklarını Sürdürdü

» »
Beşiktaş, Derbi Maçın Hazırlıklarını Sürdürdü
Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte zirveyi paylaşan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte zirveyi paylaşan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların keyfi dikkatlerden kaçmadı.

Atiker Konyaspor galibiyetiyle zirvede Galatasaray'ın yalnız kalmasına müsaade etmeyen Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Adriano, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bir müddet salonda çalıştıktan sonra sahaya gelen ve 5 dakika koşu yapan Adriano, daha sonra tekrar salona geçti ve özel programını sürdürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı antrenman ise oldukça keyifliydi. 3 gruba ayrılan futbolcular, sahanın ortasında bulunan kovaya topu yere düşürmeden atmaya çalıştı. Bu esnada oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra dar alanda top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından yine dar alanda minyatür kalede maç yaptı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise küçük sahada maç yaptı. Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylanlar Yeni Sezon İçin Tempo Arttırdı20 Eylül 2017 Çarşamba 19:28
  • Denizlispor’da Leozinho Sıkıntısı Çözüldü20 Eylül 2017 Çarşamba 19:23
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 18:53
  • Denizlispor - Düzcespor Maçının Ardından20 Eylül 2017 Çarşamba 18:18
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 18:13
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 18:08
  • Ziraat Türkiye Kupası20 Eylül 2017 Çarşamba 17:58
  • Fıfa Fıfpro Yılın 11’i Adayları Belli Oldu20 Eylül 2017 Çarşamba 17:53
  • Beşiktaş, Pfdk’ya Sevk Edildi20 Eylül 2017 Çarşamba 17:48
  • Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Bakıma Alındı20 Eylül 2017 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti