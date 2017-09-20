Beşiktaş, Derbi Maçın Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte zirveyi paylaşan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte zirveyi paylaşan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların keyfi dikkatlerden kaçmadı.

Atiker Konyaspor galibiyetiyle zirvede Galatasaray'ın yalnız kalmasına müsaade etmeyen Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Atiker Konyaspor maçında sakatlanan ve ilk yarıda oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Adriano, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Bir müddet salonda çalıştıktan sonra sahaya gelen ve 5 dakika koşu yapan Adriano, daha sonra tekrar salona geçti ve özel programını sürdürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı antrenman ise oldukça keyifliydi. 3 gruba ayrılan futbolcular, sahanın ortasında bulunan kovaya topu yere düşürmeden atmaya çalıştı. Bu esnada oldukça güzel görüntüler ortaya çıktı. Daha sonra dar alanda top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından yine dar alanda minyatür kalede maç yaptı. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise küçük sahada maç yaptı. Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.