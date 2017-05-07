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Beşiktaş, Evinde Derbi Kazanamadı

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Beşiktaş, Evinde Derbi Kazanamadı
Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Vodafone Arena'da yine derbi galibiyeti alamadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak Vodafone Arena'da yine derbi galibiyeti alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe sahadan 1-1'lik eşitlikle puanları paylaşarak ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun 28. haftasında açılan yenilenmiş evi Vodafone Arena'da 3'üncü derbisine çıktı. Şenol Güneş ve öğrencileri, ilk olarak Galatasaray ile ligin 5. haftasında karşılaştı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi. Ardından kupada Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlı takım, rakibine Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Ligin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe derbi maçına kadar evinde oynadığı iki derbide de galibiyete hasret olan Şenol Güneş ve öğrencileri, Marcelo'nun maçın uzatma dakikalarında kendi kalesine attığı golle maçı 1-1 eşitlikle bitirdi. Siyah-beyazlılar evinde derbi galibiyeti hasretine son veremedi.

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